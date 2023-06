Brozovic ci pensa ma l’Al-Nassr è sicuro | l’affare è in chiusura ? Sky

è tentato dall'Arabia che ha provato a sedurre anche De Vrij. 'No' deciso di Lukaku ai ... L'Udinesea Lucca, di rientro al Pisa dopo l'esperienza all'Ajax, per una cifra vicina agli 8 ...Verrattiall'Arabia Db Milano 10/09/2022 - campionato di calcio serie A / Inter - Torino / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol MarceloLa giornat a di ...Calciomercato Inter, il club nerazzurro oraa vendere per fare cassa: ci sono, Onana e Gosens ormai ai saluti Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'Interora alle cessioni. L'Al - Nassr è pronto a rilanciare per ...

Brozovic va in Arabia Saudita, il capitano dell'Inter è dell'Al Nassr ... Fanpage.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Solo lo scorso anno aveva rinnovato 6 milioni annui più bonus: pilastro per Inzaghi, è un eclettico anche fuori dal campo tra paternità, gioco delle freccette e patenti ritirate. E una piscina con vis ...