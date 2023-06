(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilpunta Mohammed Kudus: secondo il Daily Mail Roberto Depunta il fantasista dell'Ajax, seguito in passato anche dal Mil...

La nuova mossa tattica potrebbe portare il Liverpool a mettere la freccia sul grandedi mercatoDopo aver subito inaugurato la nuova sessione estiva con il colpaccio Mac Allister dal, il Liverpool è pronto a sferrare un nuovo assalto. Jurgen Klopp non ha intenzione ...L'è trovare un'intesa definitiva e ottenere il benestare definitivo da parte dei ... Arsenal - Nottingham Forest ore 15: Bournemouth - West Ham ore 15:- Luton ore 15: Everton - ...Ad oggi corre da solo. È Gianluca Scamacca l'più concreto della Roma. Per età, ingaggio, profilo di attaccante, formula di ... L'azzurro nelle scorse settimane ha detto no alche ...

Brighton, un ex obiettivo del Milan nel mirino di De Zerbi Calciomercato.com

Il Chelsea spinge per Moises Caicedo, centrocampista del Brighton considerato uno dei profili più interessanti sul calciomercato ...Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton ed ex giocatore del settore giovanile del Milan, è intervenuto alla Bobo Tv e ha rivelato un suo obiettivo per quando era ancora allenatore del Sassuolo: ...