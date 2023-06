Brighton | interesse per Arthur | le ultime

Calciomercato Juve, Arthur in uscita: sul centrocampista brasiliano ci sarebbe un tenuedelSecondo quanto riportato da Globo, la Juve e Arthur potrebbero risolvere il contratto in essere fino al 2025, anticipando la separazione. Su di lui avrebbe messo gli occhi il ......riferito da 'Globo Esporte' sul centrocampista brasiliano ci sarebbe soprattutto il. I '... Arthur (Lapresse) - calciomercato.itDal Brasile però sottolineano come l'nei confronti del ...Su di lui avrebbe messo gli occhi il, ma non si tratterebbe di un"forte". Nonostante diversi approcci dal campionato brasiliano nei mesi scorsi (Fluminense, Flamengo e Gremio) ...

La Juventus deve piazzare Arthur e tra le squadre interessate ci sarebbe il Brighton di De Zerbi. Il club inglese avrebbe effettuato un primo sondaggio.