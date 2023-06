Brevetti | Spada Assolombarda | ' bene Tub a Milano | crescita per economia territorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. (Adnkronos) - "la conferma sulla istituzione della terza sede del Tribunale dei- ha dichiarato Alessandro, Presidente di-. Ma, per i giudizi definitivi, aspettiamo di capire con esattezza quali competenze di fatto spetteranno alla sede milanese e da quando sarà operativa. Questi sono per noi due punti cruciali. Infatti, come ripetiamo da mesi, ci sono materie da noi ritenute fondamentali come la chimica e la farmaceutica, senza le quali la sede perderebbe di importanza e funzionalità". In ogni caso, assicura, "faremo nostro l'impegno per fare in modo che la sede rappresenti un'opportunità per ladi tutto il sistema economico del".