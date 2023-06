Brevetti | Milano ottiene la sede del Tribunale europeo Tajani | “Si conferma il ruolo centrale dell’Italia”

... grazie alla mediazione politica del Governo italiano, per assegnare ala sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato- corona una storica battaglia della Lega.Il Tribunale unificato deiè una nuova corte internazionale con giurisdizione suiunitari e suieuropei. E avrà una sua sede a. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha aggiornato tutti con un messaggio sil proprio profilo Twitter: '...sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei(Tub). Il comitato amministrativo del Tub, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Una buona notizia per l'...

Milano nuova sede del Tribunale europeo dei brevetti. Tajani: «Una buona notizia per l'Italia» Corriere Milano

“Un risultato molto importante per Milano e l’intera Lombardia, frutto del lavoro di tutti gli attori che hanno partecipato alle trattative. Come ho già avuto modo di sottolineare in passato, desidero ...La decisione dell’Ue: sarà Milano a sostituire Londra come sede dell’istitutzione insieme a Parigi e Monaco di Baviera ...