Boxe | Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023)torna sul ring, stavolta per un incontro die non kickboxing. Il romano, reduce dalla vittoria del titolo Iska di kickboxing, incrocerà i guantoni con l’esperto brasiliano(15-7-1) nella serata di sabato 1° luglio al Palafijlkam di Ostia nel match che vedrà come main event la sfida di Giovanni De Carolis contro Douglas Ataide (19v3s1p). La diretta dell’evento sarà affidata a Dazn. Un Roma Boxing Show di grande livello evuole rispondere presente. Nella sua carriera pugilistica,conta sette vittorie e una sconfitta. L’ultimo incontro (vinto) risale al luglio del 2021 quando il romano strappò la cintura di campione italiano dei cruiser a Francesco Versaci. Da quel momento, ...