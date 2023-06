Boxe | Giochi Europei 2023 oggi | orari 26 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Giornata italiana, in tutti i sensi, ai. Saranno ben sei gli azzurri di scena in questo lunedì di Cracovia, e in praticamente tutte le situazioni c’è di che sperare per avanzamenti di vario genere. Ma andiamo un po’ più nel dettaglio., inevitabilmente, è la giornata della superstar in campo maschile, Aziz Abbes Mouhiidine. L’argento mondiale (con tutto quel che è stato quel combattimento) salirà per la prima volta sul ring contro l’ucraino Arkadii Kartsan proprio nello slot di prima serata. Prima di lui, Salvatore Cavallaro aprirà la giornata nel pomeriggio, poi sarà un velocissimo turbinio a portare fino al momento clou tra Sirine Charaabi, Alessia Mesiano, Assunta Canfora e Federico Serra.: Diego ...