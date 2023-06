Boxe | Federico Serra supera lo scoglio Garboyan e vola ai quarti dei Giochi Europei | rincorsa versa Parigi 2024

...H 18.30 27/6 8° 75 Kg Gemini Triebelkova SVK RING A H 15.45 8° 50 Sorrentino vs Resztan GBR RING B H 14.45 8° 57 Kg Testa vs Glynn GBR/Brankovic SRB RING A H 18 ITABOXING Cracovia 2023 51...... tra cui quello di CasaleRiboldi) e l'apprezzato servizio di street food, la serata è ... e al pugile, suo coetaneo, Mattia Mancinelli dello Sport Gim, Campione Regionale Esordienti Aob ...Baldassi ha sofferto fin dai primi secondi laaggressiva dell'avversario bravo a prendere il ...B H 14.45 8° 57 Kg Testa vs Glynn GBR/Brankovic SRB RING A H 18 ITABOXING Cracovia 2023 51...

Boxe, Federico Serra super lo scoglio Garboyan e vola ai quarti dei Giochi Europei: rincorsa versa Parigi 2024 OA Sport

Si conclude subito il cammino di Assunta Canfora ai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia. L'azzurra, nei 66 kg, è costretta a far coincidere l'esordio con la sconfitta dalla britannica Ros ...Giornata italiana, in tutti i sensi, ai GIochi Europei 2023. Saranno ben sei gli azzurri di scena in questo lunedì di Cracovia, e in praticamente tutte le situazioni c'è di che sperare per avanzamenti ...