Bournemouth | Kluivert | «La mia carriera? In realtà è solo l’inizio | ma ho già passate tante»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Justin, nuovo attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. Ecco le sue dichiarazioni Justin, nuovo attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. PAROLE – «Sono molto felice. Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia e di conoscere compagni ed allenatore. È sempre impegnativo viaggiare, aspettare i documenti ed effettuare le visite mediche. Ma fortunatamente è andato tutto bene. Ho già imparato molto dalla mia. Inperò è. Ne ho giàe questo mi aiuta ad affrontare quanto mi aspetta in futuro, ne sono certo».

