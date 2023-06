(Di lunedì 26 giugno 2023) Seduta difficile per le principali borse die Pacifico alle prese con ilmento dell'economia cinese e la mancanza di stimoli per rilanciarla. Non lascia traccia sui mercati invece l'...

Seduta difficile per le principali borse die Pacifico alle prese con il rallentamento dell'economia cinese e la mancanza di stimoli per rilanciarla. Non lascia traccia sui mercati invece l'avanzata delle truppe di Wagner verso Mosca di ...Forniamo di seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il calendario dei principali eventi internazionali della giornata (dati macroeconomici e appuntamenti istituzionali. Lun 26/6 10,00 GER IFO (...... nelle Americhe, in Australia e in. Le sue registrazioni ed esecuzioni delle opere di Bach l'... esibendosi in pubblico a quattro e vincendo, un anno dopo, la sua primadi studio. Nei suoi ...

Borsa: Asia in difficoltà, rallenta la Cina, Tokyo -0,16% - Economia Agenzia ANSA

Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico alle prese con il rallentamento dell'economia cinese e la mancanza di stimoli per rilanciarla. (ANSA) ...Mercati azionari asiatici prevalentemente negativi, in un contesto in cui il sentiment fa i conti con i rinnovati timori di ulteriori aumenti dei tassi da parte delle banche centrali di tutto il mondo ...