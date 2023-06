Lo ha dichiarato il capo della diplomazia europea, Josep. 26 giugno 2023L'Alto rappresentante Ue, Josep, presentando il documento per la sicurezza economica ... Idee su cui non aha trovato la sponda del segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin , che ha ...... capo del controspionaggio polacco, sostiene che il Cremlino userà le armi tattiche nelin cui ... Per l'Alto rappresentante della politica estera Uemancherebbero invece materie prime per ...

Borrell (Ue): caso Wagner mostra che si sta incrinando il potere russo Agenzia askanews

Milano, 26 giu. (askanews) - "Penso che sia più importante che mai continuare a sostenere l'Ucraina, perché quello che è successo durante questo fine settimana dimostra che la guerra contro l'Ucraina ...Mondo in allerta per la guerra lampo di Wagner. Prudenti Ue e Usa. Meloni: smentita propaganda russa. 5600 gli italiani in Russia ...