Borrell | Quanto accaduto in Russia ha incrinato potenza militare e sistema politico

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Agenzia Vista) Lussemburgo, 26 giugno 2023 "Tutti sanno cosa sta succedendo in. È importante capire che questo sta incrinando larussa e intaccando il, e certamente non è una buona cosa dire che unanucleare come lapuò entrare in una fase di instabilità politica. È anche qualcosa che deve essere preso in considerazione", le parole di Josepha margine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev