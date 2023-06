Borrell | Il mostro Wagner sta mordendo il suo padrone

"Ilcreato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore" . Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Joseparrivando al Consiglio a ..."Cio' che possiamo trarre da quanto accaduto in Russia questo weekend e' che ilcreato da Putin, il gruppo Wagner, ora sta mordendo il suo padrone, sta agendo contro il suo ... Josep, in ......che la potenza militare della Russia si sta 'sgretolando' e il 'creato da Putin si sta rivoltando contro di lui', ha detto l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri Josep. Ma ...

Shoigu visita truppe in Ucraina, compare in tv. Borrell, mostro creato da Putin si rivolta contro di lui. Tajani, l'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa. Mosca revoca misure di sicurezza impo ...L'Alto rappresentate Ue per la politica estera dopo la rivolta del gruppo Wagner di Prigozhin: "Guerra sta incrinando potere politico e militare" ...