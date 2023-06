Bologna | a un passo un super-colpo dal Sud America

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il reparto degli esterni d'attacco in casapotrebbe presto essere stravolto con il futuro di Orsolini e Barrow in dubbio e un...

... ma a undall'affare la proprietà di Knaster si oppose al trasferimento e non se ne fece nulla. Nel tempo il giocatore ha attirato le attenzioni del Milan , del(cui è sfuggito d'estate ..."Daguerréotypes" (proiezione in collaborazione con Cineteca di) è un documentario creativo ... Il secondo, "Aridotto", a cura di Riccardo Pascucci, si propone di esplorare il formato ......in un comunicato la PLAT (Piattaforma di intervento sociale) " un progetto nato proprio a... Ma è stato solo un primoLa nostra rabbia e il nostro desiderio non si fermano qui! La ...

Calciomercato Bologna: Orsolini ad un passo dall'addio, Zirkzee... Calcio in Pillole

Ultime Calciomercato Bologna. Joshua Zirkzee, in occasione del ritiro della nazionale olandese Under 21, ha espresso il desiderio di ottenere maggior spazio di gioco e si è aperto alla possibilità di ...Bologna, 26 Giugno 2023. Aspettare Non è certo un’opzione a disposizione delle PMI. È questo ciò che è emerso durante l’evento “Evolvere al passo ...