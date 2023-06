Boccea – 100mila euro di multa e denuncia a ‘ristoratore’

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023) – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio gli agenti del XIII Distretto Aurelio, assieme al personale della Polizia Roma Capitale, hanno ispezionato un’attività di ristorazione in via Tamassia. È stato quindi accertato che l’attività era priva di segnalazione certificata di inizio attività – Scia – dell’autorizzazione alla vendita di super alcolici, del registratore di cassa, delle autorizzazioni sanitarie e dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in strada. Inoltre, sul luogo sono stati trovati 4 dipendenti privi di contratto di lavoro, 3 dei quali senza permesso di soggiorno. Il gestore è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria e a tutte le Autorità competenti per tutte le violazioni riscontrate durante l’ispezione e, al termine della verifica, il locale è stato chiuso. Contestati oltre...