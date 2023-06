BMW - Confermata la M5 Touring | arriverà nel 2024

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 giugno 2023) La BMW riporta sul mercato un classico mai dimenticato: la M5. La Casa tedesca ha infatti annunciato l'arrivo neldelle versioni sportive della nuova Serie 5, appena presentata anche nella variante elettrica i5, confermando per l'occasione la disponibilità della berlina e della. Si tratta di una conferma dopo l'immediato successo della M3, che a differenza della sorella maggiore non era mai stata proposta con carrozzeria familiare in nessuna delle generazioni del modello. V8 turbo ibrido e tanto spazio. La M5manca dai listini dalla generazione E60 con motore V10 aspirato, uscita di produzione nel 2010, e tornerà sul mercato con un powertrain ibrido, quasi certamente a trazione integrale, che avrà moltissimi punti in comune con quello introdotto dalla XM, proposto ...