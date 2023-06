Blinken | Prigozhin ha sfidato l' autorita' di Putin

Cosi' il sottosegretario di Stato americano Antony, commentando la ribellione del gruppo Wagner nel fine settimana. NO USE AFTER: JULY 25, 2023 04:00:00 GMT NO USE AFTER 25 JULY 2023 (30 DAYS)...... ritenuto l'ufficio di, sarebbero stati trovati contanti per il valore di 4 miliardi di rubli , circa 44 milioni di euro. Dal blitz Putin esce comunque indebolito ,sottolinea le ...E' l'analisi del segretario di Stato americano, Antony, a circa 24 ore dalla conclusione della rivolta dei mercenari di. In un'intervista ai media americani,ha sottolineato ...

Blinken: la ribellione della Wagner rivela "varie crepe". Mistero sulle sorti di Prigozhin AGI - Agenzia Italia

'Sedici mesi fa le forze russe erano alle porte di Kiev in Ucraina, pensando che avrebbero preso la citta' nel giro di pochi giorni e che ..."Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto è accaduto è un fatto interno e mostra l'enorme errore strategico di Vladimir Putin" nel dar vita "all'invasione illegale dell'Ucraina". Lo ha dichi ...