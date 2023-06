Blanco e Martina Valdes | storia d’amore al capolinea? L’indiscrezione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo la fine della relazione con la fidanzata storica Giulia Lisoli, avvenuta poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2022 con Mahmood,si è legato a, ballerina, molto attiva su TikTok. I due sono sempre apparsi molto innamorati e uniti. Laha spesso seguitonei suoi concerti, cantando a squarciagola tutti i suoi brani in prima fila. Negli ultimi giorni, però, alcune indiscrezioni che sono state successivamente riportate da Deianira Marzano, farebbero pensare che la loropotrebbe essere giunta al. Poco fa, un’utente ha scritto all’influencer di aver notato cheha tolto le storie in evidenza sul suo profilo Instagram, chiedendole se sa se fra i due è finita: La fidanzata di ...

... così come fanno sapere a Deianira: La fidanzata diValdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l'ha minimamente calcolato, né like, né commento, che è solito fare tra l'altro, e in ...... 10 febbraio 2003 Segno zodiacale : Acquario Fidanzata :Valdes Genitori : Giovanni Fabbriconi, Paola Fabbriconi Professione : Cantante Social : Instagram , TikTok: la biografia e la ...Dopo una storia con Giulia Lisoli , attualmenteè fidanzato con la ballerinaValdes . Sul suo profilo Instagram il cantante conta oltre 2 milione di follower: blanchitobebe . Ha ...

