(Di lunedì 26 giugno 2023)sioppure stanno vivendo un momento di crisi? Il celebre cantante e la fidanzata hanno drizzato le antenne del gossip dopo alcuni movimenti sospetti.si? A quanto pareha pubblicato di recente un post su Instagram e non ha ricevuto alcuna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... così come fanno sapere a Deianira: La fidanzata diValdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l'ha minimamente calcolato, né like, né commento, che è solito fare tra l'altro, e in ...... 10 febbraio 2003 Segno zodiacale : Acquario Fidanzata :Valdes Genitori : Giovanni Fabbriconi, Paola Fabbriconi Professione : Cantante Social : Instagram , TikTok: la biografia e la ...Dopo una storia con Giulia Lisoli , attualmenteè fidanzato con la ballerinaValdes . Sul suo profilo Instagram il cantante conta oltre 2 milione di follower: blanchitobebe . Ha ...

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati Cosa è successo Napolike.it

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati L’indiscrezione sui social: ecco cosa sarebbe successo tra la coppia di fidanzati.En canchas de River Plate Azuleño se definió la etapa local de Juegos Bonaerenses y Copa Buenos Aires en fútbol 11 para distintas categorías juveniles, tanto masculinas como femeninas.