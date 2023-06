Blanca streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata della fiction in replica

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 giugno 2023) , 26 giugno Stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inla quintadi, serie televisiva italianada Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica e lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La, come detto, va in onda stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1.live Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live ...