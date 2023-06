Bimbodays | Trezza | “Grande successo | lavoreremo per migliorare ancora” Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper il “Bimbo Days”, kermesse organizzata per i bambini nella cornice di piazza Libertà e piazza Garibaldi. Un vero e proprio parco del divertimento che ha visto, nei giorni 23, 24, e 26 Giugno (25 rinviato per maltempo), tantissime famiglie partecipare per far divertire i propri figli. Gonfiabili enormi e altre diverse tipologie di intrattenimento, hanno rallegrato i pomeriggi e le sere calde della stagione, donando anche lustro ad una zona di Avellino importante e significativa. Kermesse, ricordiamo, organizzata dall’U.S. Acli con il patrocinio del comune di Avellino, che ha visto in Sergio, organizzatore e coordinatore dell’evento. Ai nostri microfoni, lo stesso organizzatore, si dice soddisfatto e già proiettato verso una nuova edizione l’anno venturo e ad altre ...