Bimbo ucciso a Milano | la Cassazione | “Le violenze del padre possono essere tortura | serve un nuovo processo d’appello”

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’appello bis per Alija Hrustic, il 28enne accusato di averesuo figlio di 2 anni e 5 mesi nel maggio del 2019, è necessario perché il verdetto del secondo grado è viziato da motivazioni “manifestatamente illogiche”. Lo spiega lanelle motivazioni con cui ha annullato la sentenza della Corte d’assisediche in secondo grado aveva escluso il reato di– contestato dal pm diGiovanna Cavalleri nell’indagine della Squadra mobile – e riqualificato l’omicidio volontario in maltrattamenti pluriaggravati culminati nella morte, cancellando così l’ergastolo deciso in primo grado e riducendo a 28 anni la pena. Per la Suprema Corte, invece, ci fu un “sistematico pestaggio, nonostante le condizioni di fragilità e minorata ...

... il 28enne accusato di averesuo figlio di 2 anni e 5 mesi nel maggio del 2019. La Suprema ... La madre delè assistita nel processo come parte civile dall'avvocato Patrizio Nicolò. .Ildi cinque anni è rimastolo scorso 14 giugno in un incidente stradale a Roma in via Archelao, tra Casal Palocco e Acilia, mentre era in auto con la mamma e la sorellina di tre anni . ...... quella decisione, di lasciare ilai nonni, gli ha salvato la vita anche se non poteva ... forse il motivo di quella fuga a 150 all'ora, finito con lo schianto che haMartina, potrebbe ...

Bimbo morto a 2 mesi per «scuotimento», indagata la madre. La difesa: «Lei è inciampata e lui è caduto» ilmattino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...