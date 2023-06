Bimbo morto nell' incidente a Roma | il Suv viaggiava a oltre 124 km orari Il gip | gli amici avevano chiesto di rallentare 

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro124 km«immediatamente prima dell’impatto» con la Smart che ha causato la morte di undi 5 anni. E’ quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip diha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato. Secondo i dati del gps, citati nel provvedimento’indagine dei carabinieri e polizia...

Auto in fuga dai carabinieri si schianta e uccide una 32enne:anche il giovane alla guida ... quella decisione, di lasciare ilai nonni, gli ha salvato la vita anche se non poteva saperlo. ...... di Sky TG24, del 16 giugno Il 14 giugno unin un incidente stradale nel quartiere romano di Casal Palocco. Viaggiava con la madre e la sorellina a bordo di una Smart che si è scontrata ...... portato d'urgenza in ospedale, èpoco dopo. A Casal Palocco si pensa solo a ricordare e a ... Casal Palocco, quartiere romano dell'incidente in cui ha perso la vita il 14 giugno ildi 5 anni,...

Incidente a Casal Palocco, fiaccolata per il bimbo morto. Youtuber in settimana dal gip Sky Tg24

VALLEFOGLIA - Sultan Ramadani stava scappando dai carabinieri perchè guidava senza patente. Era al volante di una supercar ma non aveva mai fatto l'esame di abilitazione alla guida: ...Non ce l'ha fatta la bambina di 7 anni che è annegata in mare di fronte alla spiaggia libera di Lido di Classe, a Ravenna. Come riporta RavennaToday, la bambina si trovava in coma farmacologico, in co ...