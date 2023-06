Bimbo di 2 anni ucciso dal papà perché non riusciva a dormire | processo da rifare

Si tratta di un cittadino tunisino di 42che, questa notte in un appartamento in via dei Due ... Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita così come ilche porta in grembo. Il fermo ...Un bambino di 11dell'Aquila è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate ... Il, soccorso, è stato trasportato in ospedale: è ora ricoverato nel reparto ...A finire in manette un uomo tunisino di 42che nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno ... Salvo anche ilche la 32enne porta in grembo. Nei confronti del 42enne, la cui posizione è ...

E' morto il bimbo di 7 anni che aveva fatto vestire tutti da supereroi La Repubblica

Dal lunedì al venerdì tutti i giorni alle ore 8.45 condotto da Simona Branchetti L'appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico targato Videonews è tutti i giorni dal lunedì al vener ...La bimba coinvolta in un incidente stradale a Piediluco, vicino Terni, nel pomeriggio di domenica 25 giugno, è stata trasferita al Gemelli di Roma.