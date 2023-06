Bimba di 7 anni travolta da un' onda a Ravenna muore in ospedale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Unadi 7, Isabel Zanichelli , è morta oggi all’Sant'Orsola di Bologna in cui era stata trasferita ieri dopo un principio di annegamento. La piccola, residente a Reggio Emilia , si trovava coi familiari a Lido di Classe, nelte , per una giornata di mare. Qui è statada un’davanti ad alcuni familiari: i soccorsi sono stati immediati, grazie al bagnino...

Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Bimba di 7 anni travolta da un'onda morta in ospedale: sorpresa dall'acqua a Lido di Classe vicino Ravenna Virgilio Notizie

Non ce l'ha fatta Isabel Zanichelli, la bambina di 7 anni che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di ...Dopo i Festival ospitati dalle scuole partner, la squadra PRIMAI ha deciso di concludere in bellezza l'anno di lavoro e l'intero percorso progettuale giunto ormai alla fine. L'iniziativa aveva, infat ...