(Di lunedì 26 giugno 2023) Un messaggio in codice La ragazzina ha dato il via a una serie di telefonate che hanno portato all'intervento sul posto dei carabinieri e all'arresto dell'uomo violento. Il fatto è avvenuto a ...

Una storia fatta di violenze durate, fino al loro intervento. Poco prima che i carabinieri entrassero in casa, l'uomo aveva colpito sua moglie con due pugni alle tempie e uno sull'occhio. La ...Dai successivi accertamenti emergonodi violenza e maltrattamenti culminati nell'ultimo ... Laera presente tanto da mettersi tra i due al momento dell'aggressione per difendere la propria ...Ai militari ha detto che andava tutto bene ma la suadi 12è intervenuta e ha detto "arrestate papà perché picchia mamma". E' così che i militari hanno capito che l'uomo era ancora in casa:...

Bimba di 12 anni salva la madre dalle violenze grazie a WhatsApp TGCOM

Arezzo, 26 giugno 2023 – Dopo la presentazione delle grandi novità che riguarderanno il Polo Scolastico 0-6 con il finanziamento ed il progetto da 7.2 milioni di euro presentato nei giorni scorsi, si ...