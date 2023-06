Bielorussia | per opposizione ribellione Wagner potrebbe far cadere Lukashenko

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Minsk, 26 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La leader dell'bielorussa Svetlana Tikhanovskaya , condannata a quindici anni per reati di "alto tradimento", ha affermato che ladel gruppopuò essere "buona" per laperchécontribuire a faril presidente Alexander. Secondo la Tikhanovskaya , l'insurrezione dell'organizzazione paramilitare ha dimostrato che il presidente russo Vladimir Putin "non è onnipotente" e ha permesso l'avvio in Russia di "processi irreversibili all'interno delle élite russe". "Va bene anche per laperché senza Putin,non sopravviverà", ha detto a Sky News l'oppositrice. Allo stesso modo, la Tikhanovskaya ha sottolineato che ...