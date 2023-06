(Di lunedì 26 giugno 2023) Un piccolo segnale in mezzo al mare delle ingiustizie: l'amministrazioneha notificato a Israele che reintrodurrà un divieto che proibisce l'utilizzo dei finanziamenti dei contribuenti ...

Un piccolo segnale in mezzo al mare delle ingiustizie: l'amministrazioneha notificato a Israele che reintrodurrà un divieto che proibisce l'utilizzo dei finanziamenti dei contribuenti statunitensi a piani di ricerca e sviluppo o a progetti di cooperazione ...... invece, l'eroe dei due mondi - Bellissimo appello dei grandi della terra, da Macron e... Si ricomincia da zero, con una legge italiana cheil ricorso a questa aberrante pratica. Che ne ......di Stato americano Blinken a Pechino si è subito bloccato con le dichiarazioni del presidente,... Zelensky ha annunciato di aver varato la legge chel'importazione e la distribuzione di ...

Biden vieta il finanziamento di progetti negli insediamenti israeliani in Cisgiordania Globalist.it

Il presidente americano ha chiesto ai leader occidentali di non intromettersi nella crisi di Mosca. E secondo i media d'oltreoceano, l'intelligence era a conoscenza delle mosse dei mercenari ...Da Biden per siglare accordi nei settori della difesa, dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica. Una partnership centrale per contenere ...