Biathlon | tutto pronto per il Frassinoro Summer Biathlon Festival! Sabato 1° luglio le stelle azzurre sull’Appenino emiliano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Siamo ormai prossimi alFestival 2023, quinta edizione della rinata kermesse estiva di Skirollche si terrà a(Modena) nell’imminente weekend. Il giorno clou sarà, quando a partire dalle 14.30 si svolgeranno le competizioni senior. Sono annunciati atleti provenienti da cinque differenti nazioni, compresi tanti big azzurri. Spicca, in particolar modo, il nome di Dorothea Wierer. La biathleta italiana più vincente di ogni tempo sarà impegnate sulla nuova pista, che peraltro sarà inaugurata alla presenza delle istituzioni locali e regionali poche ore prima dell’inizio della gara.ha tenuto fede al detto latino “Vincit qui patitur”, perché ha ...

Nel novero dei personaggi inseriti nella lista del 2023, che sono 16 in, c'è infatti anche l'... Testimonial degli sport invernali saranno le stelle dello sci alpino e del biathlon, Deborah Compagnoni e Dorothea Wierer.

