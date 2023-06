(Di lunedì 26 giugno 2023) Ma chi comanda oggi in Italia? Il governo di Silvio? Il pool di Mani pulite guidato da Francesco Saverio Borrelli? Il Quirinale di Oscar Luigi Scalfaro? Perché è questo dilemma la vera causa della guerra esplosa tra i palazzi-simbolo della vita pubblica italiana. Unodi potere, certo. Ma soprattutto una resa dei conti per conquistare o mantenere di fronte all’ opinione pubblica la legittimazione a guidare il Paese nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema politico. Così, è difficile pensare che tutto si concluda con la controffensiva decisa giovedì 6 ottobre, all’ unanimità, dal Consiglio dei ministri: invio a Scalfaro e a Vittorio Sgroj, procuratore generale della Cassazione e titolare dell’ azione disciplinare nel Consiglio superiore della magistratura, di una lettera-esposto contro Borrelli. Un’iniziativa senza precedenti a ...

Berlusconi e lo scontro con le istituzioni Panorama

Pubblichiamo la versione integrale di un articolo uscito su Panorama del 14 ottobre 1994. Racconta lo scontro con Borrelli, ma anche quello con Scalfaro e tutti i suoi fronti aperti.