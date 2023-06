Bergamo | 19enne cade nell’Adda e viene portata via dalla corrente | trovata viva dopo 4 ore

(Di lunedì 26 giugno 2023) È scivolata nelle acque dell’Adda all’altezza del cosiddetto “canyon di Calusco“ e per alcune ore si è temuto il peggio. Quattro, all’incirca, quelle che sono servite per individuare una ragazza di 19 anni, originaria di Usmate-Velate, impegnata in questi giorni negli esami di Maturità, che ieri pomeriggio aveva deciso di trascorrere la domenica con gli amici in riva al fiume. Erano da poco passate le 16,15 quando la ragazza ha deciso di attraversare l’Adda a monte del cosiddetto canyon. Con lei c’erano il fidanzato e gli amici. Mentre si accingeva ad attraversare qualcosa è andato storto: lei e il fidanzato sono scivolati, ma lui è subito riuscito a mettersi in salvo mentre lei ha battuto la testa ed è stata trascinata via, che in quel tratto è molto forte. Testimoni oculari gli amici. Uno dei ragazzi, con il cellulare, ha fornito ...

Una 19enne di Usmate Velate scompare nell'Adda a Calusco ... IL GIORNO

