(Di lunedì 26 giugno 2023) 'Con i cambiamenti del clima alle nostre latitudini è aumentata molto anche l'umidità. Questo vuol dire maggiore traspirazione. E quando l'organismo traspira per difendersi, perde acqua . Se non si ...

Cosa succede aquando fa molto caldo 'I giovani, ovviamente, rischiano di meno - sottolinea Vestita - e sono guidati anche da un naturale senso della sete: un istinto che invece gli anziani ...Genova . Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è dastato nominato, dal Governo, Commissario per il Rigassificatore del Nord - Ovest. La struttura ... perun bicchiere d'acqua, ci ...... ma è da intenditori, dopo ci si trova in mille a sera opiù, dove si sta in posti ameni e non ... Senza girarci attorno: nella serata del trionfo di pubblico, prendersi dao da mangiare poteva ...

Bere poco d'estate fa venire i lampi nell'occhio, gli anziani tra i più colpiti: ecco cosa succede ilmessaggero.it

«Con i cambiamenti del clima alle nostre latitudini è aumentata molto anche l'umidità. Questo vuol dire maggiore traspirazione. E quando l'organismo traspira ...Canossa (Reggio Emilia), 25 giugno 2023 – Con un sasso ha infranto il doppio vetro di un locale di Canossa, puntando a bevande alcoliche che voleva bere. Ma nell’azione si è ferito a una mano. Le inda ...