(Di lunedì 26 giugno 2023) Nel processo di selezione di uno (o due) eventuali nuove squadre in Formula 1, lo scenario che si prospetta è di "una poltrona per due" , quanto alla posizione di chi dovrà decidere se ammettere o ...

Allo stesso modo, noi non infrangiamo le regole ", le parole di, intervistato da Grand Prix 247. Squadre che, vale ricordarlo, formalmente non hanno voce in capitolo nell'approvare o meno ...Rapporti difficili Sin da quando Mohammedsi è insediato, all'inizio del 2022, nella carica di nuovo presidente della FIA , si è intuito che i suoi rapporti con la Formula 1 non sarebbero stati semplici . Il 61enne dirigente ...Formula 1, scoppia ufficialmente il "caso Neymar" A ribadire la richiesta è stato niente meno che il numero uno della Federazione , Mohammed, nel corso dell'ultimo Consiglio Mondiale del ...

Ben Sulayem e un nuovo team: "La Fia non violerà le regole" Autosprint.it

Se una candidatura rispetterà tutti i requisiti, alla Fia non resterà che approvarne l'ingresso in F1. Resta il ruolo decisivo di Liberty Media e le ulteriori richieste sottoponibili ai team candidati ...Di recente il presidente della Formula 1 Mohammed Ben Sulayem si è espresso sul possibile ingresso di nuove scuderie in Formula 1.