Beautiful | coming out | terremoto in casa Forrester | non era mai successo

Leggi su chenews

(Di lunedì 26 giugno 2023), uno dei personaggi è in procinto di fareout? Le anticipazioni dall’America. La famiglia Forrest potrebbe essere scossa come mai prima d’ora, come reagirà alout?– Fonte Foto Twitter Chenews.itnon è certo famoso per rompere gli schemi, invischiato in quasi quarant’anni di tramme estremamente simili tra loro. Dal marzo 1987 abbiamo assistito a ben 21 matrimoni di Brooke, di cui 8 volte con Ridge. Attualmente assistiamo all’ennesimo triangolo tra il rampollo di, Brooke e l’instancabile Taylor Hayes. La situazione degli altri personaggi non si distacca molto dal triangolo principale: la follia di Sheila non si è pacata, Bill e Katie continuano il loro tira e molla e ...