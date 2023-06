Basket | Wembanyama rinuncia ai mondiali | ‘sacrificio necessario’

(Di lunedì 26 giugno 2023) San Antonio, 26 giu. -(Adnkronos) –cambia idea e, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, sceglie di non prender parte alla spedizione mondiale della nazionale francese aiin programma dal prossimo 25 agosto. La notizia sorprende e sicuramente non fa piacere alla federazione francese, che contava sulla presenza della primissima scelta all’ultimo Draft Nba per affrontare con ambizioni da titolo il prossimo mondiale. “Non sarebbe realistico e neppure prudente per la mia salute”, ha spiegato il neo-giocatore dei San Antonio Spurs. “Spero che la gente lo capisca: è una decisione frustrante anche per me, perché la nazionale resta al centro dei miei piani futuri – e spero, nel corso della mia carriera, di poter vincere più titoli possibili. Ma oggi credo che questo sia un sacrificio necessario”, ha raccontato a L’Equipe. ...

Per quanto sorprendente possa sembrare, essere troppo alti non è sempre considerato un vantaggio nel. Secondo le informazioni di Le Parisien , l'entourage diha scelto da tempo di ...Victorha rilasciato un'intervista all' Equipe , annunciando che non giocherà i Mondiali di(in programma dal 25 agosto al 10 settembre) con la Francia. Una scelta dettata ovviamente dal ...Leggi anche Draft 2023, A San Antonio via all'era: è la scelta numero 1 Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie 23 giugno 2023

Il basket del futuro ha il volto di Victor Wembanyama e Caitlin Clark Undici

San Antonio, 26 giu. - (Adnkronos) – Wembanyama cambia idea e, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, sceglie di non prender parte alla spedizione mondiale della nazionale francese ai Mon ...Victor Wembanyama non rappresenterà la Francia nella Coppa del Mondo di basket FIBA 2023 per prepararsi al meglio alla sua stagione da rookie in NBA. È questa la notizia odierna rilanciata da L’Equi ...