Basket | Wembanyama rinuncia ai Mondiali con la Francia | “Sacrificio necessario | spero la gente capisca”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Victorha rilasciato un’intervista all’Equipe, annunciando che non giocherà idi(in programma dal 25 agosto al 10 settembre) con la. Una scelta dettata ovviamente dal suo imminente debutto in NBA. Scelto dai San Antonio Spurs come prima scelta al draft, il cestista francese dedicherà l’estate a prendere confidenza con ilamericano: “Mi auguro che la. Laper me resta molto importante e voglio vincere tanto con la Nazionale. Tuttavia partecipare ainon sarebbe realistico in termini di sviluppo e né prudente in termini di salute. A mio avviso si tratta di un“. SportFace.

Draft 2023, A San Antonio via all'era: è la scelta numero 1

