Basket | Petrucci | ' Banchero ci ha presi in giro'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - La decisione (legittima) di Paolodi scegliere Usaball e la nazionale statunitense per competere in campo internazionale già dai prossimi Mondiali (su Sky Sport a partire dal 25 agosto) non lascia per niente soddisfatto Giannidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che da anni 'corteggiava' neppure segretamente il talento degli Orlando Magic. "Scelta legittima - dice in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - ma bastava una telefonata per comunicarcela, invece l'abbiamo saputo dalle agenzie. E nei giorni scorsi, quando è stato a Milano, ha evitato ogni contatto con il Poz”. Quel Pozzecco, allenatore della squadra azzurra, che questo inverno era volato fino in Florida proprio per parlare cone provare a convincerlo a ...