(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – "ci hain". Giannidente della Feder(Fip), incassa la decisione di Paolo. La stella degli Orlando Magic, figlio di un italo-americano di origini liguri, dopo un lungo tira e molla ha scelto di giocare per gli Stati Uniti a partire dai prossimi Mondiali – in programma dal 25 agosto – e non per l'Italia, a cui pure aveva mostrato disponibilità. "Scelta legittima – dicein un'intervista a La Gazzetta dello Sport – ma bastava una telefonata per comunicarcela, invece l’abbiamo saputo dalle agenzie. E nei giorni scorsi, quando è stato a Milano, ha evitato ogni contatto con il Poz". Pozzecco, ct della Nazionale, questo inverno era volato fino in Florida proprio per parlare con ...

'Era stato sviluppato un piano per investire sulla sua immagine in Italia', conferma, che evidentemente però non ha convinto il giocatore e il suo agente, Mike Miller. Ma più della ..."Era stato sviluppato un piano per investire sulla sua immagine in Italia", conferma, che evidentemente però non ha convinto il giocatore e il suo agente, Mike Miller. Ma più della ...Non l'ha presa benissimo, Gianni. La scelta di Paolo Banchero di giocare per la nazionale Usa invece che con quella italiana già dai prossimi Mondiali dinon è andata giù al ...

Basket, Petrucci: "Banchero ci ha presi in giro" Adnkronos

La decisione di Paolo Banchero di scegliere Usa Basketball e la nazionale statunitense per competere in campo internazionale già dai prossimi ...La stella "italoamericana" dell'Nba ha scelto la nazionale Usa. "Quando ha capito il suo valore in Nba è terminato l’aspetto romantico..." ...