Basket | l’ira di Petrucci contro Paolo Banchero | “Tanti volti | poche maschere Mi sento preso in giro”

(Di lunedì 26 giugno 2023) La decisione didi giocare con il team USA il Mondiale 2023 di(che si disputerà tra Filippine, Indonesia e Giappone dal 25 agosto al 10 settembre) non è stata di certo presa bene da molti italiani. Tra questi spicca ovviamente il presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Gianni, che subito dopo la triste notizia ha espresso tutta la sua disapprovazione (andandoci giù anche in modo abbastanza pesante) davanti ai microfoni de La Gazzetta delllo Sport. “Scelta legittima ma bastava una telefonata per comunicarcelo, invece l’abbiamo saputo dalle agenzie – ha affermato-. Non siamo noi gli illusi, ho una cronologia di sue dichiarazioni. Intanto nel 2019 ha la sua famiglia voleva diventare italiana e noi l’abbiamo aiutata. Poi nel 2020 ha dichiarato ...

