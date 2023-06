Basket femminile | Susanna Toffali | “Promozione bellissima | che emozione giocare all’Allianz Cloud A Milano ambiente splendido fin da subito”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) C’è il Sangache è tornato a dare alla città meneghina una squadra in Serie A1 dopo 31 anni. E poi c’è chi ne ha composto la storia in campo e non solo.ha rappresentato, e tuttora rappresenta, un elemento di grande spicco che sarà tra i punti fermi del club anche nella stagione 2022-2023. L’abbiamo raggiunta per un’intervista ricca di sensazioni e soprattutto di personalità, che mostra in grandi dosi attraverso ogni fase del proprio percorso. Quanto è bella la? “Tantissimo. È uno dei risultati cui un giocatore di pallacanestro aspira per tutta la vita“.peraltro conquistata con una stagione piena di soddisfazioni, 24 vittorie in stagione regolare, eppure con uno spavento a Mantova per i playoff. “La stagione secondo me è stata pazzesca, siamo state una ...