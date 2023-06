Basket femminile | il Belgio batte la Spagna e trionfa agli Europei! Terza la Francia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Esulta ilnella finale degli Europei 2023 di. A Ljubljana (Slovenia) la squadra di Rachid Mezianein rimonta lagrazie a un magnifico quarto periodo (21-10) e vince per la prima volta nella propria storia questa competizione. Il terzo posto va invece alla, capace oggi dire l’Ungheria per 82-68, mentre chiude al quinto posto la Serbia in virtù del successo odierno contro la Germania per 78-62.64-58 (13-17, 12-15, 18-16, 21-10) Lainizia leggermente meglio e chiude il primo quarto avanti di 4 (13-17) grazie soprattutto al contributo di Queralt Casas e Raquel Carrera. Nel secondo periodo ilprova a restare attaccato alla ...

Esulta il Belgio nella finale degli Europei 2023 di basket femminile. A Ljubljana (Slovenia) la squadra di Rachid Meziane batte in rimonta la Spagna grazie a un magnifico quarto periodo (21-10) e vinc ...