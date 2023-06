Barzaghi | «Al-Nassr e Inter vicini | ma Brozovic è imprevedibile»

Barzaghi: «Brozovic, Inter e Al-Nassr ai dettagli! Novità in giornata» Inter-News.it

Per il contesto è un’occasione per sforbiciare il monte ingaggi, ma in più per dare spazio al giovane Asllani» Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport ha commentato l’eventuale cession ...Per il contesto è un’occasione per sforbiciare il monte ingaggi, ma in più per dare spazio al giovane Asllani» Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport ha… Leggi ...