Barilla | nuovi investimenti da un miliardo di euro | la metà in Italia

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – In continuità con quanto definito negli anni scorsi, il nuovo piano del Gruppoprevede undidinei prossimi cinque anni, di cui lain, per il miglioramento dei processi di qualità e sicurezza dei prodotti, il rinnovamento degli asset industriali, l’adozione di nuove tecnologie di Industry 4.0, il potenziamento delle infrastrutture IT, l’aumento della capacità produttiva a livello globale, e l’innovazione dei prodotti e nei mercati. Sono alcuni highlights del Rapporto di sostenibilità del Gruppo, da oggi online sul sitogroup.com. Glisaranno anche destinati a rinforzare il percorso di sostenibilità più che decennale dell’azienda, secondo due ...