Barilla | in un anno donati 3 | 2 milioni per supportare le comunità

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – La sostenibilità inè anche attenzione alle persone e allelocali: il Gruppo ha attivato una serie di iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera, per un totale di 2,2di euro, a cui si aggiunge il milione donato all'Emilia-Romagna nel 2023, e circa 3.200 tonnellate di prodotti, con l’obiettivo di favorire l’accesso al cibo a un numero crescente di persone, valorizzare l’inclusione elo sviluppo dei territori. Sono alcuni highlights del Rapporto di sostenibilità del Gruppo, da oggi online sul sitogroup.com. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

... una confezione in cartoncino e 100% riciclabile che ognitoglie 160mila chili di plastica. Nel suo nuovo Rapporto di sostenibilità, Gruppoevidenzia i risultati raggiunti per il ...Anche il 2022 è stato unchiave per lo sviluppo di progetti di agricoltura sostenibile di. Il totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico,...Qualchedopo sposò Jason Robards, un attore che si stava facendo notare perché assomigliava in ... Ricordiamo tutti quando Newman fece quello spot per lavestito da Babbo Natale. Gavino ...

Sostenibilità: persone, ambiente e comunità, l'impegno di Barilla Utilitalia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Dal 2010 Barilla ha realizzato quasi 500 riformulazioni nutrizionali, riducendo il contenuto di grassi, grassi saturi, sale e zucchero o incrementando il contenuto di fibre ...