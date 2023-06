Barcellona | ufficiale l’acquisto di Gundogan | contratto fino al 2025 e maxi-clausola

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilkayè ufficialmente un nuovo giocatore del. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha infatti annunciatodel centrocampista tedesco, che lascia il Manchester City a parametro zero per accasarsi in Catalogna. “L’FC Barcelona e Ilkay Gündo?an hanno raggiunto un accordo. Il nazionale tedesco, ora che il suocon il Manchester City è scaduto, si unirà ai catalani per due stagioni,al 30 giugno, con la possibilità di rimanere per un altro anno. La suarescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro” si legge. SportFace.