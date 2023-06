Barcellona | arriva Gundogan | è ufficiale

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Il vincitore della Champions League Ilkay Gündogan si è unito aldal Manchester City con un accordo fino al 2025, come ha annunciato il club spagnolo. Il nazionale tedesco ha accettato di trasferirsi aldopo che il suo contratto con il City è scaduto questo mese. Il suo contratto prevede un’opzione di permanenza per un’altra stagione e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro., 32 anni, si è fatto un nome al Borussia Dortmund prima di trasferirsi al City, dove è rimasto per sette anni, vincendo cinque volte la Premier League e quest’anno la Champions League. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il suo contratto prevede un'opzione di permanenza per un'altra stagione e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro.

Con l'arrivo di Gundogan al Barcellona potrebbe lasciare la Spagna Frenkie de Jong, secondo la Bild sul centrocampista olandese sarebbe forte l'interesse ...