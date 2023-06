Il nazionale tedesco ha accettato di trasferirsi aldopo che il suo contratto con il City è scaduto questo mese. Il suo contratto prevede un'opzione di permanenza per un'altra stagione e ...... steccando di fatto soltanto a. 'Stiamo facendo molto più di quanto ci aspettassimo - ha ... stiamo lavorando per cercare di colmare il gap ma non è qualcosa chedall'oggi al domani'. ......nuovo Messi" per le sue caratteristiche tecniche e perchè nato a Rosario come il campione argentino ex. Esordisce giovanissimo con il Boca e poi, nel 2015, entra nella . A Torino...

Barcellona, arriva Gundogan: è ufficiale TheSoundcheck

Il nazionale tedesco ha accettato di trasferirsi al Barca dopo che il suo contratto con il City è scaduto questo mese: accordo fino al 2025 ...La Lazio è stata invitata dal Barcellona ad Agosto per il trofeo Gamper. I biancocelesti saranno l'ottava squadra italiana (dopo Samp, Milan, Inter, Juve, Napoli, Parma e Roma) ospite dei blaugrana ne ...