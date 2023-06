Barcellona | arriva Gundogan | «Dopo il City o qui o da nessuna parte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le prime parole di Ilkayda nuovo giocatore del: «Sono fiero di essere un giocatore ‘culè’» Ilkayè un nuovo giocatore del. L’ex capitano del Manchestersui propri social ha commentato così il trasferimento, salutando sia i suoi vecchi tifosi che nuovi. «Sono fiero di essere un giocatore ‘culè’, e saluto tutti i miei nuovi tifosi: quando ho deciso di cambiare, per me erao niente altro. Una volta blue, sempre blue. Sono stati sette anni fantastici, e aver potuto imparare da Guardiola e’ stato un privilegio che non dimenticherò. Il, i suoi tifosi, mi rimarranno sempre nel cuore»