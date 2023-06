Bambina grave dopo l' incidente | rintracciato e denunciato il pirata della strada

E' un trentenne il conducente dell'auto che si era allontanata dopo lo scontro con la moto su cui viaggiavano padre e figlia... la più, per proteggere la figlia di sette anni si è lanciata su di lei, riportando un... Ladi sette anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, mentre sua ...Secondo quanto ricostruito la madre per proteggere la figlia si è lanciata su di lei venendo colpita dal ramo: ha riportato untrauma alla schien a, al volto e alle braccia. Laha un ...

Bambina grave dopo l'incidente, rintracciato e denunciato il pirata ... LA NAZIONE

E' un trentenne il conducente dell'auto che si era allontanata dopo lo scontro con la moto su cui viaggiavano padre e figlia ...I piccoli stavano uscendo dalla struttura quando si è verificato l'evento improvviso. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e lo stesso sindaco. I feriti sono 8, di cui 2 molto ...