AXA Italia ancora una volta a Milano Pride 2023 per dire sì all' inclusione

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) - - Il Gruppo assicurativo AXAtorna a sostenere, tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, a conferma del proprio impegno sui fronti dell'e della lotta contro ogni forma di discriminazione. - AXAha preso parte alla parata del 24 giugno con il coinvolgimento di una delegazione di collaboratori, oltre alle rispettive famiglie e amici. - Per l'occasione, la sede milanese di AXA è stata illuminata dei colori arcobaleno per celebrare la settimana dedicata al, 26 giugno. “One AXA è uno dei valori di AXA e racchiude il nostro impegno nel promuovere la diversità e l', perché siamo convinti che i diversi modi ...

... insieme all'Research Fund. Diretto da Paola Profeta, studiosa di... Il British Council e il patto anti - pandemia con l'Un esempio per i nostri... Riuscirà a scalfire il muro della Brexit...LAB24 Il prezzo della benzina oggi in tuttaScopri di più Scrive il quotidiano Domani (... Oltre ad, Aramco, Coca Cola, Mediolanum e altre, sono finite nel mirino anche Conad e Carrefour. Le ...... uscite dall'che, se confermate, appaiono quanto meno inopportune. Dalle ricostruzioni, ...e Acilia. In particolare del mezzo sorpazzato dalla Lamborghini poco prima dell'impatto fatale.

Milano Pride, anche quest'anno ci sarà Axa Italia Economy Magazine

- Il Gruppo assicurativo AXA Italia torna a sostenere Milano Pride 2023, tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, a ...Innocenti (AXA Italia): "Lavoriamo ogni giorno per creare un ambiente dove poter esprimere serenamente la propria individualità e dare il migliore contributo" ...